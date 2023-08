Após os jogos deste domingo (6) pela Série C, Remo e Paysandu mantém o sonho da classificação

Com o fim da 16ª rodada da Série C se aproximando, os clubes paraenses já começam a fazer suas projeções mirando os últimos três jogos da fase inicial. O Paysandu é o melhor colocado entre os dois paraenses, após o empate em 1 a 1 com o Altos, mantendo-se no grupo dos oito primeiros, agora com 23 pontos. Já o Leão Azul se aproximou da parte superior da tabela ao vencer o Volta Redonda no sábado (5), em Belém, e agora é o 13º colocado, com 20.

Apenas três pontos, ou uma vitória, separam a dupla Re-Pa, embora o bicolor esteja melhor posicionado, na oitava posição, quatro lugares acima do rival. Das duas partidas que restam na rodada, uma delas pode modificar a posição azulina na tábua. O Confiança vem logo atrás do Remo, com 19 pontos na tabela, e nesta segunda joga em casa contra o Floresta. Se vencer, o time passa o Remo e o empurra para o 10º lugar.

Apesar disso, a distância entre o Remo e o G8 não se altera. A outra partida será entre Botafogo-PB e São José-RS, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Os dois times frequentam a parte de cima da tabela. O segundo está uma posição acima do Paysandu e qualquer resultado não interfere na posição bicolor.

Na próxima rodada, o Clube do Remo vai até o estádio da Colina enfrentar o Manaus, que está na 17ª posição, três pontos abaixo do time azulino. Uma vitória não garante o time na zona de classificação, mas o leva para o miolo da disputa, enquanto o Paysandu, que recebe o Náutico em Belém, pode encostar no G4, desbancando o próprio adversário, que é o sexto colocado, com 25 pontos.