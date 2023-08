Hélio dos Anjos lamenta empate do Paysandu e critica gramado e clima de Teresina: ‘irresponsável’

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, lamentou o empate bicolor em 1 a 1 com o Altos-PI, pela 16ª rodada da Série C. De acordo com o treinador, faltou ao Papão sabedoria para controlar o resultado no momento em que a equipe estava em vantagem. Apesar disso, Hélio fez questão de criticar o gramado do estádio Lindolfo Monteiro e o clima da cidade de Teresina, local do jogo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Vamos antes de tudo olhar para as circunstâncias. É um campo desagradável, debaixo de um calor maluco, até irresponsável com a saúde dos jogadores. Mas, acima de tudo, não fomos bem. Lamento perder dois pontos, porque saímos na frente e cedemos o gol em uma falha bisonha. No segundo tempo o jogo foi aberto, metemos bola na trave, mas o adversário por pouco não nos matou. Mantemos a oitava posição na tabela, abrimos um ponto na frente do nono, mas poderíamos ter feito mais", disse Hélio.

VEJA MAIS

Agora, segundo o treinador bicolor, a vida do Paysandu na Série C será definida em casa. Após duas rodadas longe de Belém, o Papão terá partidas seguidas no estádio da Curuzu - contra Náutico e Pouso Alegre-MG. Mesmo com o "fator torcida" ao seu lado, o técnico alviceleste diz que a equipe precisa jogar melhor para conseguir novas vitórias.

"Temos um bom campo de jogo, uma torcida maravilhosa e vamos fazer prevalecer o nosso mando de campo. Não gostei do meu time hoje, poderíamos ter marcado mais, adiantado o time. Lamentamos a perda de dois pontos, mas isso não vai nos trazer problemas. Há 30 dias, o nosso time estava preocupado com o rebaixamento e hoje pensamos em classificação. Mas, para decisões em casa, temos que ser melhores do que fomos hoje ", disse.

A partida entre Paysandu e Náutico-PE, próximo compromisso bicolor na Série D, será no próximo domingo (13), Dia dos Pais, no estádio da Curuzu, às 16h. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.