STJD julga efeito suspensivo do Paysandu e clube pode jogar de portões fechados na Série C; entenda

O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará na próxima quarta-feira (9) o pedido de efeito suspensivo do Paysandu quanto a punição que previa a perda de dois mandos de campo para o clube alviceleste. O julgamento ocorrerá às 11h, por meio de videoconferência.

A punição bicolor diz respeito aos incidentes ocorridos na partida contra o Operário-PR, realizada em Ponta Grossa (PR) no último dia 7 de junho. Na ocasião, o Papão foi penalizado com a perda de três mandos de campo. O clube cumpriu um jogo, mas entrou na Justiça Desportiva com pedido de efeito suspensivo.

A solicitação foi realizada para que o clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série C, ocorresse com a presença de público geral. A liminar foi acatada pelo auditor do STJD, Maurício Neves Fonseca, que apontou a validade do efeito suspensivo até o julgamento pelo pleno, fato que ocorrerá na quarta (9).

Desde a expedição da liminar, o Paysandu realizou apenas uma partida com a presença de público na Curuzu. O duelo foi contra o CSA-AL, pela 14ª rodada da Terceirona, que terminou com vitória bicolor por 1 a 0.

Paysandu e Náutico-PE inalterado

Vale destacar que qualquer que seja a decisão do STJD, a partida entre Paysandu e Náutico-PE, válida pela 17ª da Série C, com mando bicolor, terá a presença de público. Caso o Papão tenha o efeito suspensivo negado, o primeiro jogo que o Bicola realizará em casa, sem a presença de torcedores, será contra o Pouso Alegre-MG, pela 18ª rodada da Terceirona.