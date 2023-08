Paysandu celebra no dia 4 de agosto os 21 anos da conquista da Copa dos Campeões

Há exatos 21 anos o Paysandu alcançou, podemos dizer assim, o topo do futebol vislumbrado por um clube da região Norte, ao vencer o Cruzeiro na final da Copa dos Campeões de 2002. O feito inédito na história bicolor elevou o time a um patamar jamais imaginado até então, que desaguou em nada menos que a participação histórica na Taça Libertadores da América do ano seguinte.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A competição realizada pela CBF reunia os clubes melhores colocados nas copas regionais do mesmo ano (Rio-São Paulo, Sul-Minas, Copa do Nordeste, Copa Norte e Copa Centro-Oeste) e teve a primeira edição realizada em 2000. A primeira edição foi vencida pelo Palmeiras, a segunda pelo Flamengo e a terceira pelo Papão da Amazônia, desbancando Bahia, Palmeiras e o Cruzeiro na final.

SAIBA MAIS



No jogo de ida, realizado em Belém, os bicolores perderam por 2 a 1 e precisavam reverter a desvantagem fora de casa. E assim foi. Os dois times voltaram a campo no dia 4 de agosto, no estádio Castelão. Naquele momento, o Paysandu era treinado por Givanildo Oliveira e o time contava com nomes do calibre de Sandro Goiano, Vélber e Vandick. Em campo, o atacante, que depois se tornou presidente do clube, marcou três vezes e Jobson fez o quarto, decretando a vitória por 4 a 3.

Assim a decisão foi para os pênaltis e Jobson, Vélber e Luiz Fernando fizeram, enquanto Ricardinho, Vânder e Jussiê perderam para o Cruzeiro, deixando a taça em mãos paraenses.