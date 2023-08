De lateral a zagueiro: Anilson explica polivalência no Paysandu e preferência de Hélio dos Anjos

O lateral-direito Anilson fez uma função diferente no Paysandu durante a última partida bicolor, contra o América-RN, pela Série D. Após Wanderson ter recebido cartão amarelo, o jogador foi deslocado para atuar como zagueiro. O fato do atleta ter sido mantido em campo, em uma função improvisada, sendo que o Papão possuía defensores disponíveis no banco de reservas, fez com que a torcida levantasse um questionamento. Por que o técnico Hélio dos Anjos confia tanto em um jogador que, até recentemente, jogava na Série D do Brasileirão?

Em entrevista coletiva, concedida nesta sexta-feira (4), na Curuzu, Anilson avaliou seu momento no Paysandu. Ele explicou que nunca atuou em equipes comandadas pelo atual treinador bicolor. No entanto, acredita que seu bom desempenho nos treinos tem cavado uma vaga na equipe titular, independentemente da posição.

"Sempre que eu faço o meu trabalho, gosto de fazer bem feito. Nunca trabalhei com ele (Hélio dos Anjos), mas já joguei contra umas duas vezes. Acho que quando nos enfrentamos, ele viu alguém que se dedica. Procuro fazer meu máximo pra ganhar ainda mais a confiança dele e da torcida", explicou.

A torcida, inclusive, foi alvo de outro questionamento feito ao lateral-direito. Perguntado se a pressão da Fiel Bicolor estaria atrapalhando o desempenho do Paysandu na Série C, o jogador foi contra. Segundo ele, a instabilidade do Papão no torneio, principalmente na metade inicial, pode ser explicada pelo bom nível do torneio e a equivalência técnica entre os participantes.

"A Série C é difícil porque nos traz dificuldade. Claro que a camisa do Paysandu é pesada, a torcida inflama bastante, mas os jogos são duros, complicados. Acho que eles (torcedores) tem razão de cobrar, porque o Paysandu é um time muito grande. Quando disse pro meu pai que vinha pra cá, ele comemorou, porque jogaria num clube grande, de massa. O Paysandu merece tá lá em cima, pois tem uma camisa muito pesada", disse.

A próxima partida do Paysandu - e possivelmente de Anilson - será no domingo (6), pela 16ª rodada da Série C. O Papão enfrenta, às 16h, o Altos-PI, no estádio Lindolfo Marques. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.