Apresentado no Paysandu, Ronaldo Mendes diz que ainda não está com 100% da forma física

O preparo físico foi tema da coletiva de apresentação do meia Ronaldo Mendes no Paysandu, na tarde desta quinta-feira (3). O recém-contratado pelo Papão disse que não está na plenitude física, mas disse que se sente apto para jogar alguns minutos. No entanto, a decisão de quando será a estreia do jogador pelo Bicola será da comissão técnica.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Estava de férias agora, fiquei um mês e meio em casa, mas trabalhando. Não chego em 100% das condições físicas, porque nunca um treino sozinho é igual ao do clube, mas não estou tão abaixo dos outros. Se eu vou jogar ou não agora depende da comissão, mas me sinto bem, à disposição. Não sei se consigo atuar um jogo todo, mas alguns minutos sim", disse.

VEJA MAIS

Apesar da forma física não ser a ideal, o meia disse que tem aprimorado isso dentro do clube. Ele disse que já participou de dois treinos desde que chegou, um deles com o restante do elenco, e espera recuperar ritmo de jogo em breve. No entanto, segundo Ronaldo, o atributo só será conquistado com minutagem em campo.

"Fiz dois treinos aqui, um separado do resto e outro com o grupo. Não estou no ritmo dos outros, mas não estou tão longe. Esse trabalho que fiz em casa me fez muito bem. A questão dos jogos, ritmo de jogo, só vou obter jogando. Então, mais minutos em campo vão me dar isso. O pessoal aqui me recebeu super bem, percebo que todos estão unidos e focados no mesmo objetivo", explicou.

A próxima partida do Paysandu será neste domingo (6), às 16h, pela 16ª rodada da Série C, contra o Altos-PI. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.