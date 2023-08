Com desmanche no elenco, Altos monta time para jogo de vida ou morte contra o Paysandu

No próximo domingo (6), o Altos terá um dos maiores desafios desta temporada, ao encarar o Paysandu, pela 16ª rodada da Série C. Não pelo adversário em si, mas pela situação do time na tábua classificatória. Com apenas 12 pontos, na lanterna da competição, o time piauiense precisa vencer a todo custo para ganhar fôlego nos últimos três jogos, e para isso, o técnico Cristiano Bassoli precisa fazer diversos ajustes na formação titular que entra em campo em casa, a partir das 16 horas.

O pior momento da equipe contrasta com o processo de reformulação no elenco, que resultou na saída de alguns atletas importantes, sem contar os desfalques. Recentemente, o clube perdeu o goleiro Rafael, figura central e capitão do time, que vai jogar a Série D pela Tuna Luso. Além dele, estão fora dos planos do alviverde o volante Lucas Bessa, revelado no futsal do Remo, e os atacantes Joelson e Rodrigo Fumaça, este acertado com o Operário Ceov (MT).

Não obstante a debandada para outros clubes, o Altos também sofreu com a perda jogadores por lesão e excesso de cartões, caso do zagueiro Marcelo, do volante Tibiri e do meia Dieguinho. Todos eles retornam ao elenco após cumprir suspensão automática na partida contra o Volta Redonda.

Já o atacante Elielton, ex-Remo e Paysandu, foi expulso no último jogo e não vai reencontrar o antigo clube. Elielton e Fumaça desempenhavam a mesma função tática, pela direita do ataque. As opções para o lugar são Mikael e Bruno Henrique.

No departamento médico do clube seguem o goleiro Lucas Ferreira, os meias Gabriel Pires e Lelê e o atacante Lucas Campos. Apesar dos pesares, o Altos não é só desfalque e o técnico Cristiano Bassoli ganhou um reforço importante no meio-campo. Marcelo Piauí estava treinando com o elenco altoense e deve ser anunciado a qualquer momento como reforço para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador esteve no Icasa antes de fechar com o Altos.

De acordo com o gerente de futebol do clube, José Rui, parte da debandada se deve à campanha do time na competição. Metade dos atletas que estão de saída vão jogar o mata-mata da Série D. "Dois pediram para sair por conta de propostas e os outros dois nós decidimos, nós diretoria. A nossa situação é muito delicada, mas acredito que enquanto houver chances existem esperanças, vai ficar quem acredita ainda", pontua o dirigente.