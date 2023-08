Veja as chances de classificação e rebaixamento da dupla Re-Pa após o fim da 15ª rodada da Série C

Os resultados da 15ª rodada da Série C foram benéficos para Remo e Paysandu, únicos times paraenses que disputam o torneio. De acordo com o site Chance de Gol, especializado em estatística, as probabilidades do Papão avançar à segunda fase da Terceirona já somam mais e 50%. Além disso, o Remo diminuiu consideravelmente as chances de queda à Quarta Divisão.

Segundo o site, com o empate em 1 a 1 com o América-RN, fora de casa, o Paysandu alcançou 51,1% de probabilidade de classificação aos quadrangulares de acesso. Já as chances de queda do Papão, que já eram irrisórias, agora são próximas ao 0%.

Já o Remo, após a vitória de 2 a 1 sobre o Ypiranga-RS, em Belém, viu as chances de queda diminuírem drasticamente, segundo o site. O levantamento aponta que, no momento, o Leão tem apenas 7,7% de probabilidade de ser rebaixado à Quarta Divisão. Tão pequenas quanto, então as chances do time azulino se classificar à próxima fase: 4,6%, de acordo com o portal.

Condição na tabela

O Paysandu terminou a 15ª rodada da Terceirona com 22 pontos e na 8ª posição, a primeira dentro do G-8, zona de classificação à próxima fase do torneio. Já o Remo ascendeu a 15ª colocação, com 17 pontos e está a dois de distância da zona de rebaixamento à Série D.

Próximos duelos

Ambas as equipes voltam a campo pela Série C neste final de semana. No sábado (5), o Remo encara o Volta Redonda-RJ, às 19h, no estádio Mangueirão. Já no domingo (6), às 16h, o Paysandu enfrenta o Altos-PI, fora de casa. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.