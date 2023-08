Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tem contrato rescindido por clube da Série B; veja

O atacante paraense Leandro Carvalho, que já teve passagens por Remo e Paysandu, teve seu contrato rescindido pelo Ceará. O jogador, de 28 anos, estava vinculado ao clube desde 2019, quando foi efetivado como atleta definitivo do Alvinegro, após uma passagem anterior por empréstimo em 2017. Nos últimos anos, Leandro não fazia parte dos planos do clube e vinha sendo constantemente emprestado.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Seu momento de maior destaque ocorreu em 2017, quando teve papel fundamental ao ajudar o Ceará a conquistar o acesso à Série A do futebol brasileiro. No entanto, após uma transferência para o Botafogo em 2018, seu desempenho não foi o mesmo, e o jogador retornou ao Ceará no mesmo ano. Desde então, não conseguiu repetir suas melhores atuações, e em 2023, teve participação em apenas uma partida contra o Pacajus, válida pelo campeonato cearense, na qual o Ceará saiu vitorioso por 4 a 0.

Ao longo de quatro temporadas pelo Vozão, Leandro Carvalho acumulou 115 jogos e marcou 16 gols. Ele contribuiu para a conquista do acesso em 2017 e também foi campeão da Copa do Nordeste em 2020. Entretanto, nos últimos anos, sua trajetória foi marcada por empréstimos consecutivos para América-MG, Al-Qadisiya (Arábia Saudita), Náutico e Remo.

VEJA MAIS

Carreira

Esta foi a quarta passagem de Leandro Carvalho, que foi revelado no Paysandu, no Ceará. Entre 2021 e 2022, o jogador foi emprestado para América-MG, Náutico, futebol do Catar e Remo. No clube azulino, o atacante disputou a Série C 2022 pelo Leão emprestado pelo Ceará. Foram 7 jogos e um gol marcado.

Na Justiça

Atualmente, o jogador enfrenta um impasse jurídico com o Ceará, tendo acionado o clube na Justiça e solicitado uma indenização no valor de R$5,4 milhões. Entre as alegações, estão danos morais, rescisão indireta e integração em verbas rescisórias. Leandro alega que nunca recebeu cópias dos contratos firmados com o clube, tanto o de atleta profissional quanto o de imagem, e que não tem acesso aos contracheques ou comprovantes de pagamento de direito de imagem.

Além disso, o paraense afirma não estar recebendo salários e direitos de imagem corretamente, bem como os depósitos do FGTS e INSS, tornando impossível aferir a correção do pagamento de suas verbas e se os valores ajustados atendem aos requisitos do contrato de atleta profissional de futebol.

O processo, iniciado em junho, encontra-se em tramitação na 4ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. A audiência de conciliação está agendada para o dia 22 de agosto, na qual o Ceará já foi intimado a participar.