Ceará vai à Justiça por rescisão de contrato com atacante Leandro Carvalho, ex-Remo e Paysandu

O atacante Leandro Carvalho, paraense de 28 anos cria da base do Paysandu, pode ter seu contrato com o Ceará rescindido na Justiça. Fora dos planos do clube cearense e com apenas 12 minutos jogados em 2023, ele não atua desde janeiro. A informação foi divulgada pelo repórter Lucas Mota, de O Povo, e confirmada pelo Núcleo de Esportes do Grupo Liberal com o executivo do Ceará, Juliano Camargo, em contato por telefone.

"Este caso está entregue ao nosso departamento jurídico", resumiu Juliano Camargo.

No Pará, além do início de carreira no Paysandu, Leandro Carvalho jogou na Tuna Luso em 2016, mas a passagem mais recente pelo futebol paraense foi no Remo, no ano passado. Ele disputou a Série C 2022 pelo Leão emprestado pelo Ceará. Foram 7 jogos e um gol marcado.

Neste ano, retornou ao Vozão Alencarino, mas esteve em campo apenas uma vez: na goleada por 4 a 0 sobre o Pacajus, no dia 25 de janeiro, ainda pelo Campeonato Cearense. Ele foi acionado aos 33 minutos do segundo tempo da partida, não balançou as redes e recebeu um cartão amarelo.

De lá para cá o atacante paraense sequer tem sido relacionado para jogos. Ele não consta entre os relacionados de nenhuma partida da Copa do Nordeste ou da Série B nacional - inclusive, Leandro não está inscrito no Brasileiro segundo relação no site da CBF. O contrato com o Ceará é válido até dezembro deste ano.

No currículo do atacante paraense constam, também, trabalhos em Penapolense-SP, Botafogo-RJ, América-MG e Náutico-PE.