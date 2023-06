Cogitado pela torcida do Remo, Leandro Carvalho não faz parte dos planos da diretoria azulina

Cogitado pela torcida como novo reforço do Remo para a temporada de 2023, o atacante Leandro Carvalho não faz parte dos planos da diretoria azulina. Pelo menos é o que afirma uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão. De acordo com a informação, o Time de Periçá deve fazer investidas do mercado de transferência no próximo mês, mas isso não inclui o retorno do jogador paraense.

Revelado no Paysandu, o atacante Leandro Carvalho teve uma curta passagem pelo Remo na temporada passada. Durante a disputa da Série C, o jogador - que veio ao Leão por empréstimo do Ceará - disputou sete partidas e marcou um gol. No entanto, com a eliminação azulina ainda na primeira fase da Terceirona, o atleta voltou ao time cearense.

No retorno ao Vovô, Leandro Carvalho enfrentou muitas dificuldades. Desde o início da temporada, o atacante fez apenas uma partida com a camisa alvinegra, no dia 25 de janeiro, quando jogou 12 minutos contra o Pacajus, pelo Campeonato Cearense. Escanteado no Nordeste, o jogador passou a ser pedido de vários torcedores remistas, que querem o atacante como reforço para a Terceirona.

Apesar disso, Leandro Carvalho não deve retornar ao Baenão. De acordo com a fonte da reportagem, "não há novidades" sobre o jogador. O clube continua, internamente, discutindo movimentações no mercado de transferência. Porém, o nome do atacante não esteve em nenhuma dessas conversas.

Vale destacar que, caso Leandro Carvalho retorne ao Remo, ele só poderá jogar pelo clube azulino a partir do dia 3 de julho, quando reabre a janela de transferências do futebol brasileiro. O prazo existe porque o atacante atua pelo Ceará, clube da Série B, e a regra limita negociações envolvendo times das duas primeiras divisões do Brasil.

Ainda com o atual elenco, sem novas contratações, o Remo volta a campo neste sábado (3), pela Série C. O Leão encara o Brusque-SC, fora de casa, pela sexta rodada do torneio. A partida será disputada no estádio Augusto Bauer, às 19h, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.