Remo não deve mais divulgar tempo de recuperação de atletas lesionados, afirma médico do clube

O Remo não deve mais informar o tempo de recuperação dos atletas do clube que estão lesionados. Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o chefe do departamento médico azulino, o doutor Jean Klay, disse que a medida faz parte de um novo protocolo. Segundo ele, a decisão foi tomada para não gerar "expectativa" por parte dos torcedores.

"Nos protocolos utilizados temos evitado falar de tempo de recuperação, até pra não gerar nenhum tipo de expectativa na torcida. Dizemos o diagnóstico, mas não determinamos o tempo, porque isso depende da evolução de cada atleta", explicou.

No momento, três jogadores azulinos estão no departamento médico: o zagueiro Ícaro, o meia Galdezani e o atacante Ronald. De acordo com os boletins informados pelo clube, os dois primeiros foram diagnosticados com lesões no joelho, enquanto o último apresenta uma problema muscular.

Mesmo que o Remo não divulgue oficialmente o tempo de recuperação, o Núcleo de Esportes de O Liberal apurou junto a fontes ligadas ao Leão que o atacante Ronald voltará em breve. A expectativa é que o jogador já seja relacionado na partida contra o América de Natal, no dia 8 de junho, pela Série C.

Nas últimas semanas, quem também estava no departamento médico, com lesão muscular, era o volante Richard Franco. No entanto, de acordo com o último boletim azulino, o jogador iniciou atividades de transição física na última semana e está perto de voltar a ser relacionado para um jogo oficial.

A próxima partida do Remo, pela Série C, será neste sábado (3), às 19h, contra o Brusque-SC, fora de casa, pela sexta rodada do torneio. O duelo terá cobertura Lance a Lance em Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.