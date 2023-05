Lesionado, Ronald deve voltar a ser relacionado pelo Remo na próxima semana

Xodó da torcida do Remo na temporada de 2023, o atacante Ronald deve estar de volta ao gramados em breve. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, o jovem atleta deve ser novamente relacionado para uma partida no dia 8 de junho, diante do América-RN, em Belém.

Ronald se lesionou na última sexta-feira (26), durante o jogo de volta da final do Parazão de 2023, contra o Águia. O jogador entrou no segundo tempo, na partida disputada no Baenão, e viu o Remo perder o título estadual nos pênaltis para o Azulão marabaense.

Após o jogo, Ronald foi diagnosticado com uma lesão grau I no semitendineo direito, um problema muscular. O clube não informou, no entanto, quanto tempo o atleta deverá ficar de fora dos treinos. Porém, uma fonte da reportagem afirmou que o jogador voltará a ser relacionado dentro de oito dias.

Além de Ronald, outros dois jogadores do Remo estão no departamento médico. De acordo com um boletim, informado pelo clube antes da partida contra o Confiança-SE, pela Série C, Ícaro e Galdezani seguem em tratamento de lesão. Não há, entretanto, previsão de retorno.

A próxima partida do Remo pela Terceirona será no sábado (3), às 19h, contra o Brusque, pela sexta rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.