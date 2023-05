No vestiário, zagueiro Diego Ivo fala sobre momento do Remo: 'Hoje acabou essa p*taria'; vídeo

O Remo terá pela frente o Brusque-SC, na próxima rodada da Série C, no sábado (3), em Santa Catarina (SC), porém, a vitória diante do Confiança-SE foi bastante comemorada pela equipe azulina. O zagueiro Diego Ivo, ainda antes do jogo, mandou o recado em vídeo de preleção no vestiário e afirmou que o dia era de mandar a fase ruim pra “pqp”.

ASSISTA

O zagueiro Diego Ivo pediu a palavra durante o momento em que os jogadores estavam reunidos e falou sobre o momento difícil em que o Remo se encontra, perda do título do Parazão e na zona de rebaixamento da Série C. O defensor não moderou nas palavras e afirmou que diante do Confiança, seria o dia de mandar para longe a fase complicada

“Estamos falando, falando, falando... ‘mas fase está ruim’. Vamos mandar a fase ruim para pqp, irmão. Hoje acabou essa putaria”, esbravejou.

VEJA MAIS

Diego Ivo é um velho conhecido do futebol paraense, teve passagens pelo Paysandu, maior rival do Remo, nos anos de 2017 e 2018 e foi campeão da Copa Verde pelo clube bicolor. Aos 34 anos, o defensor acertou com o Remo, vindo do CRB-AL, após disputa da Série B. No Leão Azul Diego Ivo entrou em campo 17 vezes e vem ganhando a confiança do torcedor azulino.

Em campo o Leão venceu o Confiança por 1 a 0, gol do atacante Pedro Vitor. Foi a primeira vitória do Remo na Série C, principal competição da temporada para o clube, que sonha em retornar à Série B do Campeonato Brasileiro