Aplaudido pela torcida do Remo, Rodriguinho comenta vitória e diz: 'começo de uma nova história'

A vitória contra o Confiança-SE foi a primeira do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul somou seus primeiros três pontos e saiu da lanterna da competição. A equipe azulina entrou em campo com mudanças ao comando do novo técnico Ricardo Catalá. O meia Rodriguinho, que já havia defendido o Remo na temporada 2018, entrou como titular e deu sua contribuição no triunfo. Nas redes sociais, Rodriguinho comentou a vitória e disse que o jogo foi é o início da virada de chave no time remista na competição nacional.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Rodriguinho, de 35 anos, teve a primeira chance como titular nesta Série C. O jogador deixou o gramado aos 20 do segundo tempo e foi bastante aplaudido pela torcida azulina no Baenão. O jogador fez uma série de postagens em sua conta no Instagram, enaltecendo o grupo e afirmando que o Remo vive um novo momento.

“Não tem como explicar a honra que é vestir essa camisa e representar milhares de torcedores dentro de campo. Só gratidão pela noite, vitória de toda essa galera e muitos outros que fazem parte de todo que é o Clube do Remo. O começo de uma nova história”, publicou.

VEJA MAIS

Essa foi a 14 partida de Rodriguinho na atual temporada e marcou um gol. No comando do ex-técnico do Remo, Marcelo Cabo, Rodriguinho foi titular em quatro partidas, todas elas no Campeonato Paraense. Importante nas bolas paradas, Rodriguinho esteve presente nas faltas e escanteios e quase marcou em uma cobrança de falta em que o goleiro do Confiança fez boa defesa. Já com Rodrigo Catalá no comando, tudo indica que Rodriguinho chega para brigar pela posição no meio-campo remista nesta Série C.