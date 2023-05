Após vitória do Remo na Série C, Confiança reclama de gol anulado: 'nos tirou um ponto importante'

O Remo venceu o Confiança-SE por 1 a 0, gol de Pedro Vitor e garantiu a primeira vitória na Série C do Brasileirão, porém, o triunfo remista foi marcado por uma polêmica com a arbitragem. Na reta final da partida, o jogador Diego Cardoso, do Confiança, manda para o gol, após cabeceio de seu companheiro Salazar, porém o bandeirinha assinalou impedimento de Diego Cardoso e anulou o gol da equipe nordestina, que gerou muita reclamação dos atletas em campo e também do clube sergipano nas redes sociais.

O perfil oficial do Dragão no Twitter, publicou o replay do lance do gol anulado e reclamou com da arbitragem da partida. O Confiança afirmou que o gol foi erroneamente anulado pelo assistente e publicou: “Um gol mal anulado que nos tirou um ponto importante”.

Com a derrota o Confiança-SE terminou a rodada na quarta posição com nove pontos. O próximo compromisso do clube sergipano será contra o Amazonas-AM, em casa, na Arena Batistão, no domingo (4), às 19h. Já o Remo com o triunfo diante do Confiança-SE, deixou a lanterna a Série C e terá pela frente o Brusque-SC, no sábado (3), às 19h, no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque (SC).

A partida entre Brusque x Remo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá nas redes sociais do Grupo Liberal, no Youtube e também na frequência 97,5MHz.