Catalá avalia positivamente estreia pelo Remo e projeta objetivos para jogo contra o Brusque

Bom, mas não excelente. É assim que o técnico do Remo, Ricardo Catalá, avaliou o desempenho da equipe no primeiro jogo sob o comando dele na Série C. Nesta terça-feira (30), o Leão bateu o Confiança-SE, em casa, e saiu da lanterna da Terceirona.

De acordo com Catalá, o Remo fez um jogo agressivo no Baenão, tanto no ponto de vista ofensivo, quanto no defensivo. Apesar disso, o treinador disse que faltou "refino" ao ataque azulino para concretizar jogadas. Ele afirma que essa qualidade deve ser evidenciada nos próximos jogos, quando a nova comissão técnica terá mais tempo para treinar os jogadores.

"Claro que, vindo de um contexto emocional complicado, fica difícil você colocar em prática algumas ideias. Apesar disso, os jogadores conseguiram assimilar bem o que pedimos. Uma coisa muito importante que repassamos aos atletas é que eles não se afastem da identidade do clube, um time guerreiro e que não se entrega. Tivemos controle hoje, mas não tivemos refino no último terço. Isso não tem mistério pra resolver, vem com o treino", disse.

No final da entrevista pós-jogo, Catalá avaliou o Brusque-SC, próximo adversário do Leão na Terceirona. Ele disse que o quadricolor catarinense está no radar da comissão técnica e traçou um objetivo para a equipe no duelo de sábado (3), fora de casa: pontuar.

"Eu sou um cara que não gosto de ficar olhando para os jogos que não são a minha próxima partida. Acho que quando você faz isso se desconecta do compromisso principal e tem mais chance de falhar. Conheço o Brusque, sei como eles jogam e também sei que será um jogo duríssimo. Vamos nesta semana avaliar mais profundamente o Brusque e escolher para o jogo quem estiver em melhores condições para atuar. Queremos pontuar lá, se possível com mais três pontos", finalizou.