Finalmente! Remo vence Confiança em casa e deixa a lanterna da Série C

O Remo finalmente venceu a primeira partida na Série C de 2023. Nesta terça-feira (30), o Leão bateu o Confiança-SE por 1 a 0, no Baenão, pela quinta rodada da Terceirona. O herói azulino no jogo foi o atacante Pedro Vitor, que marcou o gol solitário do duelo no segundo tempo, em belo chute de fora da área.

Com o resultado, o Remo deixou a lanterna da Série C. Com os três pontos conquistados - por enquanto, os únicos do Leão na Terceira Divisão - a equipe azulina subiu uma posição e está em 19º na tabela. A classificação ainda é ruim, mas agora o Time de Periçá já começa a ver uma luz no fim do túnel. Vencendo na próxima rodada, o time do Baenão sai do Z-4.

O compromisso seguinte, inclusive, pela Série C será no próximo sábado (3). Às 19h, no estádio Augusto Bauer, o Remo enfrenta o Brusque-SC, pela sexta rodada da competição.

Primeiro tempo

O primeiro tempo do Remo no Baenão fez o torcedor lembrar dos bons momentos da equipe na temporada. O Leão Azul trouxe a campo, na primeira partida sob o comando de Ricardo Catalá, algo que faltou no último mês: organização. A equipe azulina voltou a envolver o adversário, com curtas trocas de passe, mas faltou entrar na área e criar chances claras de gol para tirar o zero do placar.

Ricardo Catalá mandou a campo uma equipe que possuía um 4-1-4-1. A primeira linha de quatro, composta pelos zagueiros e laterais, foi protegida por Anderson Uchôa. Mais a frente, Pedro Vitor, Pablo Roberto, Rodriguinho e Jean Silva chegavam ao ataque, junto com Muriqui, centralizado. A formação, aparentemente, lembrava àquela escalada por Marcelo Cabo. No entanto, o Remo estava mudado.

A equipe azulina usava e abusava de jogadas pelas laterais. Com Uchôa "entrando" entre os zagueiros, na defesa, Lucas Marques e Leonan tinham liberdade para subir ao ataque e aumentar, ainda mais, o poderio ofensivo azulino. Apesar do volume de jogo, o Remo não conseguia entrar na área com a bola, produzindo, assim, poucas chances claras de gol.

As oportunidades mais flagrantes que o Leão teve de abrir o placar foram todas em chutes de fora da área, com Pedro Vitor, aos 18 minutos, e Rodriguinho, em cobrança de falta, já nos acréscimos. A impressão que o torcedor que estava no Baenão era de que faltava pouco para que o Time de Periçá balançasse as redes.

Segundo tempo

O Remo manteve o mesmo nível de desempenho na segunda etapa e foi recompensado pela insistência. Os chutes de fora da área, que pareciam ser o principal entrave entre o time azulino e o gol, foram um bom remédio para amenizar a crise que vivia o Leão nas últimas semanas.

No entanto, antes de chegar ao gol, o Remo tentou resolver o problema identificado no primeiro tempo: a falta de presença de área. Ricardo Catalá voltou do intervalo com Fabinho, no lugar de Jean Silva. A ideia era dar mais apoio ao ataque do Leão, que pecou nas finalizações próximas à meta adversária.

Porém, à medida que os minutos iam passando, o cenário do primeiro tempo se repetia: muito volume de jogo, posse de bola, mas sem chances claras, próximas ao gol. O enredo da partida parecia se encaminhar para um final "no sufoco", até que a estrela de Pedro Vitor brilhou no Baenão.

Aos 18 minutos, o atacante avançou pela direita, driblou o adversário e mandou colocado para o gol, em um belo lance. O jogador, que muito foi utilizado na gestão do técnico Marcelo Cabo, era um dos mais criticados pela torcida remista.

A partir disso, o Remo passou a administrar o resultado. Para segurar o jogo, Catalá colocou em campo o zagueiro Wendel Lomar e o volante Claudinei. Atrás na marcação, o Remo cedeu espaços ao Confiança, que cresceu nos últimos minutos.

A estratégia azulina quase vai por água abaixo aos 41 minutos, quando Salazar mandou a bola para as redes de Vinícius. No entanto, a arbitragem marcou impedimento no lance. A jogada, inclusive, foi bastante ajustada, já que as imagens da transmissão não deixaram claro se o zagueiro do Confiança estava antes ou depois da linha do marcador azulino.

(Esta matéria está sendo atualizada)