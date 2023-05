Remo: Catalá comemora com a torcida a vitória na Série C e prioriza as próximas três rodadas; vídeo

A primeira vitória do Remo na Série C deu ânimo e fez o torcedor reconhecer o empenho dos atletas após o jogo contra o Confiança-SE, no Baenão, no triunfo de 1 a 0. A equipe azulina foi aplaudida na saída do gramado e o técnico Ricardo Catalá, que fez a sua estreia no comando do Leão Azul, saiu empolgado e comemorou bastante os primeiros pontos azulinos na Terceirona.

Ricardo Catalá na sua apresentação oficial, falou à sua esposa que tinha se apaixonado pela torcida do Remo. O comandante azulino também fez um pedido e chamou o torcedor para a partida e falou da importância dele no processo de recuperação da equipe na competição nacional. O comandante azulino prioriza os quatro primeiros jogos à frente do clube, como partidas cruciais para o projeto do clube na competição.

“O que temos primeiro é competir bem, pois competir bem vai nos aproximar da condição de vencer a partida, para que possamos pontuar, se possível de três em três (pontos), A Série C é difícil, dura, um campeonato que a questão física de vencer duelos e de competir está muito presente, mas nosso time é técnico, foi montado para jogar. Vamos tentar esse espírito competitivo, essa garra, luta com uma capacidade técnica que já existe e ter uma mistura boa. Nesse primeiro momento, que é emergencial, é pontuar, se possível de três em três, passado os primeiros quatro jogos, já fizemos um, pois não teremos tempo de treinar nessas rodadas e aí teremos três semanas abertas e aí tenho certeza absoluta que vamos evoluir. Meu plano é que nessas quatro primeiras rodadas iniciais (em que ele está à frente), é pontuar o máximo possível para iniciar a nossa arrancada com vida”, disse.

Catalá gostou do desempenho do time contra o Confiança-SE e projeta partida contra o Brusque-SC (Reprodução / Remo TV)

O próximo compromisso azulino é o Brusque-SC, fora de casa, no próximo sábado (3), fora de casa, pela 6ª rodada da Série C. Com a vitória na última rodada, o Leão Azul deixou a lanterna da competição e repassou ao América-RN.

