Brigas, Copa Verde e Eduardo Ramos: veja destaques do Abre o Jogo com Zeca Pirão

"Futebol é com dinheiro. Não adianta se meter aqui sem dinheiro". Foi com essa frase que o ex-presidente do Remo Zeca Pirão iniciou a nova temporada do Abre o Jogo, videocast de O Liberal. Em conversa com os jornalistas Carlos Fellip e Felipe Saraiva, o atual vereador de Belém contou histórias da época em que esteve envolvido com a gestão do Leão Azul.

Um dos pontos citados por Pirão foi o investimento feito no futebol azulino. Segundo ele, nos dois anos em que esteve na presidência do Remo, foram injetados cerca de R$ 4 milhões para o pagamento de dívidas e custos de manutenção.

"Futebol não se faz só com conversa, tem que ser com dinheiro. Não adianta se meter em clube sem dinheiro, como Remo e Paysandu, que não tem jeito. Quando eu fui presidente, deixei entre 3 e 4 milhões no Remo. Nunca cobrei do clube e nunca vou cobrar", disse.

Veja outros trechos da entrevista:

Briga com Victor Andrade

"Na partida contra o Vasco (pela 36ª rodada da Série B de 2021), cheguei pro Fábio [Bentes] e disse que tinha R$ 20 mil de bicho para cada jogador. No segundo tempo, quando o Remo tava ganhando de 2 a 0, vi que o Victor Andrade levou um cartão em uma falta, sem mais nem menos. Minutos depois ele fez outra falta, por trás, no meio de campo e foi expulso. Nesse momento o sangue subiu e fui falar com ele. Quando cheguei no estacionamento de São Januário, vi que ele estava na gargalhada, conversando com algumas pessoas. Perguntei para ele qual era o motivo da graça, já que ele tinha sido expulso. Nisso ele me respondeu: 'o que tu tens a ver com isso?'. Nessa hora falei que ele se vendeu. Ele largou as coisas dele e veio para cima me bater, mas uns seguranças do Vasco apareceram para apartar"

Chegada de Eduardo Ramos

"O Remo não teria condições de bater o Paysandu se não tivesse uma 'cabeça pensante', como era o Eduardo. Na época, chamei o pai dele e perguntei quanto eles queriam para ir jogar no Remo. Na época, o pai dele pediu R$ 450 mil. Eu recusei e ofereci R% 350 mil e ele aceitou. Na hora ele ligou pro Eduardo, que autorizou o negócio"

Derrota para o Cuiabá na Copa Verde

"Eu tinha saído do Remo, mas alguns jogadores, que estavam desde a minha época, pediram para eu ir para Cuiabá. Chegando lá eles me chamaram para uma conversa e disseram que não tinham como jogar. Explicaram que o novo presidente não era correto, que prometia uma coisa e não cumpria. Eu expliquei da importância da partida para eles, mas o clima era pesado. Sabia que poderia acontecer alguma coisa, mas não acreditava"