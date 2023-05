Nova temporada do Abre o Jogo estreia nesta terça (30) e entrevista cartolas do futebol paraense

O Liberal terá uma novidade nesta terça-feira (30). O programa Abre o Jogo está de cara nova e receberá, nesta temporada, apenas cartolas do futebol paraense. O programa, que é apresentado pelos jornalistas Carlos Fellip e Felipe Saraiva, vai falar com dirigentes e ex-dirigentes dos grandes clubes do estado. Para o episódio de abertura, o convidado foi Zeca Pirão, ex-presidente do Remo.

O programa está disponível a partir das 20h desta terça, no canal de O Liberal no YouTube. O conteúdo também poderá ser acessado no Oliberal.com. Na conversa com os jornalistas, Zeca Pirão contou detalhes sobre a sua passagem no Leão Azul, seja como presidente ou diretor. Veja fatos que foram abordados na entrevista:

Conversa com jogadores depois da derrota para o Cuiabá, na Copa Verde de 2015

Compra de Eduardo Ramos para o Remo;

Briga com Victor Andrade na Série B de 2021

Desafetos dentro do Clube do Remo;

Zeca Pirão foi presidente do Remo em 2013 e 2014 e realizou uma grande reforma no Baenão, mas não conseguiu tirar o novo projeto do papel. Com ele no comando azulino, a equipe conquistou um campeonato paraense, disputou a Série D em uma oportunidade, mas não obteve o acesso à Terceirona.