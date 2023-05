Ricardo Catalá faz duas alterações em sua estreia no Remo, contra o Confiança, pela Série C

O Remo está escalado para a partida contra o Confiança-SE, pela quinta rodada da Série C de 2023. Para o duelo, o novo técnico azulino, Ricardo Catalá, mandará a campo uma equipe com algumas mudanças em relação àquela que enfrentou o Águia de Marabá, pela final do Parazão.

Entre as novidades na equipe estão a entrada do zagueiro Diego Ivo e do meia Rodriguinho. Eles ocupam os lugares de Ícaro e Soares, respectivamente. O primeiro se recupera de uma entorse no joelho, enquanto o segundo está no banco de reservas.

A bola rola para Remo e Confiança-SE a partir das 20h, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

