Na Sede social, torcedores do Remo protestam e pedem a saída de Fábio Bentes; vídeo

O momento em que o Remo vive é conturbado. Lanterna da Série C, perda do título do Parazão, eliminação para o Paysandu na semifinal da Copa Verde, fizeram parte da torcida protestar contra a diretoria, com foco no presidente Fábio Bentes. Torcedores pediram a saída do mandatário azulino e protestaram em frente à Sede Social do clube, na Avenida Nazaré, em Belém.

Durante a reunião do Condel azulino, em que o presidente Fábio Bentes estava presente, alguns torcedores estenderam faixas nas grades da Sede Social azulina, pedindo a saída de Bentes, pela atual situação em que o Remo se encontra na Série C.

Os protestos contra a diretoria estão frequentes. O primeiro ocorreu após a derrota para o Amazonas-AM, pela Série C, no Baenão. Torcedores protestaram em frente à Toca do Leão e pediram raça aos atletas, mudanças no clube e a saída de Bentes. Outro protesto ocorreu na final do Parazão, contra o Águia, também do lado de fora do Baenão, em que torcedores empunhavam faixas com a frase “Fora Fábio Bentes”, que está no seu segundo mandato à frente do Remo e comanda o clube azulino desde 2019.