Remo: presidente desmente print e diz que se for questionado, irá responder em reunião do Condel

O Remo vive uma crise no futebol, perdeu o título do Parazão para o Águia de Marabá dentro do Baenão e ainda não conseguiu vencer na Série C do Brasileiro, com quatro derrotas em quatro jogos e é o lanterna da competição e o torcedor cobra do presidente Fábio Bentes, que desmentiu boatos de que estava convocando conselheiros e que tenha sofrido uma “tentativa de golpe” no Condel.

Em contato com o núcleo de esportes de O Liberal, Fábio Bentes afirmou que não falou nada sobre tentativa de “golpe” para deixar a presidência do Remo.

“Não são palavras minhas. Deve ser montagem”, disse.

Um documento com o nome do conselheiro remista Marco Antônio Pina de Araújo, o “Magnata”, direcionado ao presidente do Condel azulino, Milton Campos, solicitou para que entre na pauta da reunião dos conselheiros, alguns questionamentos sobre:

Os valores arrecadados com as cotas da Copa do Brasil 2023 e com as rendas líquidas das partidas e a destinação dos valores;

e com as rendas líquidas das partidas e a destinação dos valores; Atual momento do futebol do clube e quais as providências tomadas parta reverter o cenário e evitar um possível rebaixamento para a Série D ;

; Quais os critérios adotados nas contratações dos atletas;

Valor real da folha de pagamento do departamento de futebol profissional, com a consulta aos membros do Condel;

Explicação sobre o clube utilizar a pessoa jurídica Projeto “Retorno do Rei”, para receber valores referentes a patrocínio públicos e privados.

A equipe de O Liberal conversou com o conselheiro Marco Antônio Pina de Araújo, que confirmou a veracidade documento. Por outro lado, Fábio Bentes afirmou que, se for questionado irá responder.

“Se eu for indagado, irei falar sobre na reunião de logo mais à noite”, disse, Bentes.

Crise no futebol

O mandatário azulino informou ainda, que irá falar sobre o momento conturbado que o Remo vive: "Amanhã,depois da reunião do conselho, vou falar sobre isso", afirmou.

Hoje

A reunião do Condel do Remo será realizada nesta segunda-feira (29), às 19h, na Sede social do clube, na Avenida Nazaré, em Belém.