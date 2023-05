Jean Silva é vítima de racismo na final do Parazão e Remo pede ‘apuração rígida dos fatos’

O Remo se posicionou nesta segunda-feira (29) sobre o caso de racismo sofrido pelo atacante Jean Silva, na final do Campeonato Paraense, contra o Águia de Marabá. A manifestação azulina ocorreu depois do caso ganhar repercussão nas redes sociais.

Na última sexta-feira (29), Remo e Águia disputaram, no Baenão, o jogo de volta da final do Parazão. O Leão bateu o Azulão por 2 a 1, mas por ter perdido o jogo de ida em Marabá por 1 a 0 precisou decidir o título nos pênaltis. Nas cobranças, o Time de Periçá foi derrotado pela equipe marabaense.

De acordo com postagens que circulam nas redes sociais, Jean Silva foi alvo de ofensas racistas que partiram da própria torcida azulina. Um torcedor remista que estava na arquibancada e ficou irritado com um erro cometido pelo atacante chamou o jogador de macaco.

No comunicado divulgado nesta segunda, o Remo repudia veementemente todo e qualquer ato de violência, discriminação e desrespeito. O clube finaliza a nota exigindo uma apuração rígida dos fatos, além de informar que está providenciando o levantamento de todas as imagens do circuito interno de segurança do estádio para identificar o criminoso.

Jogo teve ato contra o preconceito

Antes da final, jogadores de Remo e Águia protagonizaram uma ação contra a discriminação racial em estádios de futebol. Os atletas entraram com uma faixa e camisas contra o racismo.

Além disso, antes da bola rolar, todos os jogadores e o trio de arbitragem sentaram no gramado, em tom de protesto contra o preconceito no futebol. A campanha foi feita dias depois do atacante brasileiro Vinícius Júnior ter sido vítima de racismo na Espanha, quando jogava pelo Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.