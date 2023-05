Saiba a provável escalação do Remo na primeira partida sob comando de Ricardo Catalá, na Série C

O Remo realizou nesta segunda-feira (29) o último treino antes de enfrentar o Confiança-SE, pela quinta rodada da Série C. Na atividade, o novo técnico azulino, Ricardo Catalá, esboçou o que pode ser o provável time titular do Leão no duelo desta terça-feira (30), no Baenão.

O treino desta segunda não foi acompanhado por profissionais da imprensa. Porém, trechos da atividade foram divulgados pela assessoria de comunicação remista. Essas imagens, somadas à apuração da reportagem com fontes ligadas ao Leão Azul, ajudaram o Núcleo de Esportes de O Liberal a sugerir a seguinte escalação titular:

Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Rodriguinho e Soares (Pedro Vitor); Jean Silva e Muriqui.

A única dúvida de Ricardo Catalá está no setor ofensivo. Não foi possível identificar pelas imagens do treino quem, ao certo, jogará aberto no ataque, ao lado de Muriqui e Jean Silva. Pedro Vitor e Soares largam na frente das demais concorrentes pela vaga, por terem sido titulares na última partida azulina, contra o Águia de Marabá, no Baenão. Pedro Vitor, inclusive, fez um dos gols remistas no jogo.

Desfalques

Vale destacar que o Remo tem, pelo menos, dois desfalques certos para a partida contra o Confiança-SE. O volante Richard Franco ainda trata lesão na coxa, enquanto Ícaro se recupera de um trauma no joelho, que ocorreu na final do Parazão, contra o Águia.

Remo e Confiança começam a partir das 20h, no estádio Baenão, em Belém. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.