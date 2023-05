Remo: Ricardo Catalá comanda treino, cita carreira emergente e pede apoio da torcida: '12° jogador'

O técnico Ricardo Catalá foi apresentado oficialmente pala diretoria do Remo. O novo comandante azulino falou do momento em que o clube azulino vive, sem vitórias na Série C e a perda do título estadual, além da pressão que irá receber por trabalhar em um clube de massa.

Catalá treinou a equipe no final de semana já visando a estreia dele pelo Leão, diante do Confiança-SE, na próxima terça-feira (30), às 20h, no Baenão, em jogo válido pela 5ª rodada da Série C e afirmou que pouco irá mudar na equipe para a partida.

“Jogador é o jogador em qualquer lugar e ele é a peça angular do projeto. O que nós temos que fazer é qualificar os ajustes necessários, para que a equipe possa retomar o bom trabalho que já fez ao longo da temporada. Que possamos fazer os ajustes nos treinos, não temos muito tempo pra próxima partida. Neste primeiro momento, é quem está em condição de jogar”, falou.

Ricardo Catalá no primeiro treino com o elenco azulino (Samara Miranda / Remo)

O novo comandante azulino falou do apoio do torcedor nesse momento delicado, já que, acompanhou a final do Parazão no Baenão e pôde perceber o quando a torcida é peça importante ao elenco e ao clube.

“É uma honra poder dirigir um clube do tamanho do Remo. Quando sai de casa, a minha esposa disse pra eu não me apaixonar por ninguém. Ela sempre fala quando eu saio de casa, mas liguei pra ela depois do jogo e disse: "Tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar". Falei que a ruim era que eu já me apaixonei e a boa era que eu me apaixonei pela torcida. É incrível o que o torcedor fez no jogo [contra o Águia]. O torcedor talvez não se ele tem a dimensão do quanto ele é importante nesse processo”, comentou.

Ricardo Catalá citou a carreira, o fato de ter trabalhado em equipes emergentes, sem tanta pressão e fez questão de deixar um pedido ao torcedor do Remo e convocou a torcida para o jogo contra o Confiança.

“Sei que a minha carreira é emergente, mas não tenho dúvida em relação a minha competência. Em nome dessa competência, faço um pedido ao torcedor do Remo, que ele nos incentive e nos apoie. Que ele empurre a nossa equipe nos momentos de maior dificuldade da partida. Espero que o torcedor compreenda o papel que ele tem, que todo mundo entenda que tem um papel nesse nessa retomada e que o torcedor não é o nosso 12° jogador, é o camisa 10 com a faixa do nosso time. Ele é quem empurra, quem cria atmosfera, quem dá segurança ao jogador. Então, peço que eles venham ao estádio, que nos incentivem e que tenham a capacidade de deixar o que passou pra trás, para que possamos juntos criar uma nova história”, finalizou.