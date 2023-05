Remo bate o martelo e Ricardo Catalá é anunciado como novo técnico para sequência da Série C

O Clube do Remo acabou com o mistério em torno do novo técnico. Depois de vários nomes especulados, o Leão Azul paraense fechou com o paulista Ricardo Catalá. Natural de São Paulo, o novo técnico azulino tem 41 anos e passagens por times como: Red Bull Brasil, Guarani, São Bernardo, Operário-RR e Mirassol, seu último clube, onde conquistou o acesso para a Série B e o título da Série C.

O anúncio põe fim a uma série de especulações acerca do novo treinador. O primeiro nome ventilado na alta cúpula azulina teria sido de Hélio dos Anjos, mas o comandante disse ter uma proposta do futebol árabe e as negociações não progrediram. Outro nome especulado seria o de Fernando Marchiori, ex-ABC, além de Gilson Kleina e Dado Cavalcanti, demitido há pouco do Náutico.

Ricardo, por sua vez, vem de uma longa passagem no Mirassol, contratado em março de 2022. Desde então, o técnico fez um bom trabalho no time, mas nos últimos jogos acabou perdendo ritmo, deixando o clube na 9ª colocação da Série B, com duas vitórias e duas derrotas.

Em maio de 2022, ainda no comando técnico do time paulista, Catalá enfrentou o Remo pela Série C daquele ano. Na ocasião, o time azulino era treinado por Paulo Bonamigo. Ao final dos 90 minutos, o Leão Azul paraense venceu por 3 a 1, mas quem acabou vitorioso foi o Mirassol, promovido para a Série B do ano seguinte. Apesar de já ter sido anunciado, Fábio Cortez será o técnico da final, até que Catalá desembarque para dar início aos trabalhos.