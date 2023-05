Remo quer novo técnico comandando o time na final do Parazão contra o Águia

O Remo planeja a contratação de um técnico para o lugar de Marcelo Cabo, que deixou o clube após a quinta derrota consecutiva na temporada e pretende fazer o anúncio ainda nesta terça-feira, no máximo na quarta. Uma fonte azulina informou ao O Liberal, que o clube quer jogar a final do Parazão contra o Águia de Marabá já com o novo técnico.

A diretoria do Remo iniciou as tratativas com treinadores já na madrugada e segue pela manhã. O nome principal é Hélio dos Anjos, que esteve próximo de um retorno ao Baenão no ano passado, porém, com o acerto com a Ponte Preta-SP, não foi possível, mas outros nomes também estão na meda da cúpula azulina.

Caso as tratativas não avancem, o elenco o Remo poderá ser recebido e comandado pelo auxiliar técnico permanente Fábio Cortez, ex-Vasco, que chegou ao Remo e assumiu o cargo desempenhado por Netão, que deixou o Leão nesta temporada e agora está no Paysandu. O elenco deve se reapresentar na quarta-feira (24), à tarde, visando o Águia de Marabá, pela grande final do Campeonato Paraense.

Remo x Águia será às 20h, da próxima sexta-feira (26). O jogo está marcado para o Baenão, porém, a diretoria do Azulão ingressou com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pedindo o retorno do jogo para o Mangueirão e que busca garantir a presença da torcida do Águia no estádio. O clube marabaense precisa do empate para conquistar o título, já o Remo precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça. Caso o Leão vença por um gol de diferença, o campeão do Parazão será decidido nos pênaltis.