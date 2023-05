Remo: Mãe de Ronald defende atacante de críticas: 'Não sabe o que meu filho passou'

O momento do Remo em campo faz com que torcedores critiquem e, por vezes, até ataquem certos jogadores. Por meio das redes sociais, a mãe do jovem atacante Ronald defendeu o atleta das críticas de parte dos azulinos.

Após um torcedor escrever que "para [o Ronald] ser ruim, precisa melhor muito", Neia Moura, a mãe do atacante respondeu: "Sou mãe dele, vocês criticam ele e não criticam os outros por quê? E outra, ele já entra com 10 minutos [para acabar o jogo], o time perdendo, querem que ele resolva? Ele não faz milagre", desabafou.

Mãe de Ronald responde comentários (Reprodução Facebook)

Outro torcedor do Remo disse contra o jovem atacante e disse que a "melhor temporada dele foi quando estava no DM [Departamento Médico]. Ao que Neia respondeu sobre a luta do jogador para voltar aos gramados, após sofrer uma grave lesão no joelho, em 2022:

"Que eu saiba, meu filho não faz milagre. Ele entra faltando 10 minutos para acabar. 'Tu [quer] que ele resolva?' [sic] E outra, Deus é mais. Sabe nem o que 'tu fala' [sic], 'tu fala m****' [sic] porque não sabe o que meu filho passou. Será que 'tu tem filho' [sic] pra ti falar besteira para o filho dos outros? Sem coração. Não gosta do futebol dele, tudo bem, mas não fala merda para ele não, viu?!", disparou Neia.

Mãe de Ronald responde comentários (Reprodução / Facebook)