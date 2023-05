Torcedores do Remo pedem saída de Marcelo Cabo e questionam presidente: 'Fábio Bentes omisso'

A derrota para o Águia de Marabá, ontem, no jogo de ida da grande final do Parazão 2023, fez a torcida do Remo perder a paciência com o técnico Marcelo Cabo e diretoria azulina. Alguns torcedores questionaram as presenças de alguns atletas, substituições e pediram a saída do treinador.

O Remo foi para o seu quarto jogo seguido com derrotas e o péssimo início na Série C, fizeram o clima na “Toca do Leão” esquentar, sem contar protestos após o jogo contra o Amazonas-AM, no Baenão pela Série C e cancelamento do evento de lançamento do novo uniforme, em uma semana decisiva para o clube.

Vários torcedores questionam a forma do Remo jogar ao comando de Marcelo Cabo, que comanda o clube desde a pré-temporada e fez parte de todo o planejamento e montagem do elenco para 2023 e pedem a saída de Cabo, nas redes sociais do próprio Remo.

Fábio Bentes, diretoria e jogadores

Mas as críticas pelo péssimo desempenho do Remo no início da Série C e a queda de rendimento do time, não caíram apenas nas costas do técnico Marcelo Cabo. Os torcedores querem atitude do presidente do Remo, Fábio Bentes, outros pedem sua saída do cargo e também contratações e dispensas, temendo uma possível queda para a Série D do Brasileirão.

No Sul do país

O próximo compromisso do Remo será na segunda-feira (22), contra o São José-RS, às 20h, em Porto Alegre (RS), pela quarta rodada da Série C do Brasileiro. O Leão é o atual lanterna da competição e não somou nenhum ponto até então. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que fará a transmissão no Youtube e também na frequência 97.5MHz.