Depois de quatro derrotas seguidas, técnico do Remo confia na volta por cima em casa. 'Tá em aberto'

A derrota em Marabá não custou apenas a desvantagem na disputa pelo Campeonato Paraense e acabou também com a invencibilidade azulina no Zinho Oliveira. Na coletiva pós-jogo, o técnico Marcelo Cabo falou sobre a partida, as substituições e como enxerga o cenário daqui em diante. No próximo dia 26, os dois times voltam a campo para a grande final, que será disputada provavelmente no Baenão.

Ainda no primeiro tempo o treinador azulino fez a primeira mudança, depois que Richard Franco sinalizou um desconforto muscular. Foi aí que o panorama começou a mudar em favor dos marabaense. Para Cabo, as trocas foram necessárias para manter o time bem armado em um momento favborável ao adversário. Ele inclusive elogiou a postura de Lucas Mendes, que entrou no lugar de Pedro Vitor.

"A questão é que eu tinha meias dentro do jogo e eles fizeram alteração, trocaram o lado esquerdo todo. O Pablo sentiu incômodo na panturrilha, não tinha a mesma intensidade do jogo. O Pedro estava cansado pela intensidade que ele levou. Eu não tinha um jogador para recompor. Dos que entraram, o Lucas foi o melhor, cumpriu função, chegou na área, tudo o que eu pedi, ele fez. É um lateral agudo, com profundidade. Acho que nos 30 minutos em que ele esteve em campo foi um bom jogador".

Outra perda levada em conta pelo técnico foi de Pablo Roberto. Segundo Cabo, a troca se deu por precauyção, já pensando na próxima partida. "Ele sentiu a panturrilha e eu fiquei com medo de perder na sequência. O Álvaro tem a mesma característica. Antes de sair o gol eu ia reforçar o lado esquerdo para ter uma boa saída do Ronald e consistência com o Rai. Assim aconteceu a falta, que tomamos o gol, numa bola que era nossa. Tomamos um contra-ataque do contra-aque e o jogador deles foi feliz na cobrança".

Apesar do placar, o treinador se mostrou satisfeito com o modelo de jogo, que segundo ele rendeu mais hoje, entre os últimos jogos onde o time foi derrotado. Contudo, ele descarta manter a mesma composição, seja no Parazão ou na sequência de jogos que o time tem pela frente na Série C do Campeonato Brasileiro, onde a caminha caminha a passos longos, sem nenhum ponto marcado. Na próxima segunda-feira (25), o Remo enfrenta o São José, em Porto Alegre. E mesmo com toda prfessão pelos resultados, Marcelo Cabo ainda acredita que o Remo possa sair do próximo conffronto com o título estadual.

"Está tudo em aberto. Por incrível que pareça, nos últimos jogos foi a nossa melhor atuação. Tivemos chances de gols, finalizamos. A bola tem que entrar e eles foram mais competentes do que o nosso time. Tivemos maior volume, mas eles foram mais eficientes. O profissional quando se prepara para a carreira que eu optei, você precisa ser forte e a vida me fez forte. Eu tenho 23 anos de carreira, já perdi copa do mundo, Sou bem cascudo para administrar esses momentos. O Futebol tem fases e a nossa não é boa", encerra.