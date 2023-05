Parazão: Veja os destaques de Remo e Águia no primeiro jogo da final

O Remo foi derrotado pelo Águia de Marabá por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (18), no Zinho Oliveira, pelo jogo de ida da final do Parazão. Apesar da derrota, o Leão fez um duelo equilibrado diante do Azulão. Veja quais foram os destaques positivos e negativos do lado azulino.

Pedro Vitor e Pablo Roberto

Ambos os jogadores, que começaram a temporada como titular, mas estavam rendendo abaixo do esperado pela torcida, voltaram atuar bem nesta quinta (18). Pedro Vitor, que amargou o banco de reservas nas últimas partidas, foi importante peça na imposição de um ritmo de jogo mais intenso, proposto por Marcelo Cabo. Além disso, o atacante costumava recompor a linha defensiva e ajudou muito no momento sem bola.

Pablo Roberto, que era o destaque azulino até o início da crise vivida pela equipe, voltou a demonstrar parte do futebol apresentado no início do ano. Seja com arrancadas, viradas de jogo e passes no último terço, o jogador foi novamente útil ao esquema tático implantado.

Richard Franco e Diego Ivo

O paraguaio confirmou ainda mais a má fase que vive no Remo. Richard Franco teve muitos problemas em acompanhar o ritmo dos demais companheiros de time e padeceu, sobretudo, em jogadas de profundidade. Antes mesmo do primeiro tempo, já sem aguentar mais correr atrás de bolas lançadas, o jogador caiu no gramado e pediu substituição.

Já Diego Ivo fez uma partida segura, mas falhou no momento crucial. Já na reta final de jogo, foi dele a falta que originou o gol de Balão Marabá. Vale destacar que a falta foi necessária para que o adversário não saísse na cara do gol, já que o zagueiro estava sendo superado em velocidade na entrada da área.

Calendário

Agora, o Remo volta as atenções para o Brasileirão. Na segunda (22), o Leão encara o São José-RS, fora de casa, às 20h, pela quarta rodada do torneio. Vale destacar que a equipe azulina é a lanterna da competição, com nenhum ponto conquistado até o momento.