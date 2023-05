Após vencer o primeiro jogo da final do Parazão, técnico do Águia prega cautela para duelo de volta

O técnico do Águia de Marabá, Mathaus Sodré, pregou o discurso de "pé no chão" após a vitória do Azulão sobre o Remo, por 1 a 0, nesta quinta-feira (18), pelo jogo de ida da final do Parazão. Por mais que o resultado conquistado no Zinho Oliveira seja positivo, o treinador prefere manter os jogadores focados para o duelo de volta, que será em Belém, no dia 26 de maio.

"A gente sabe a importância da vitória, mas como eu disse pros jogadores: 'um resultado desse pode encaminhar uma situação, mas nunca definir'. Mostramos hoje que o nosso elenco é bom, com peças interessantes. Foi muito importante hoje a entrada do Balão [Marabá]. Precisamos dele para cadenciar o jogo e ele fez isso com maestria", disse.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Águia terá a vantagem do empate no confronto de volta para ser campeão. Caso seja derrotado por um gol de diferença, o título será definido nos pênaltis. Já derrotas por dois ou mais gols de vantagem, dão o caneco para o Leão Azul.

Antes da final do Parazão, o Águia tem compromisso pela Série D. No domingo (21), o Azulão recebe o Humaitá-AC, no Zinho Oliveira, às 16h. Já o duelo de volta da decisão do estadual será na sexta-feira (26), às 20h, no Baenão.