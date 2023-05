Adversários na final do Parazão 2023, Remo não perde para o Águia, em Marabá, há 11 anos

O Remo enfrenta o Águia de Marabá, fora de casa, nesta quinta-feira (18), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paraense. Para superar o rival, o Leão se apega a um retrospecto positivo jogando no Zinho Oliveira. Há 11 anos o Time de Periçá não sabe o que é perder jogando contra o Azulão em Marabá.

A última derrota do Remo para o Águia no Zinho Oliveira ocorreu em fevereiro de 2012. Na ocasião, o Leão foi derrotado por 2 a 0, nas semifinais do primeiro turno do Parazão daquele ano, dando adeus ao título da Taça Estado do Pará. O Azulão Marabaense, por sua vez, acabou sendo derrotado na decisão para o Cametá.

Questionado sobre esse retrospecto positivo, o volante do Remo Anderson Uchôa disse que prefere focar no momento das equipes. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), véspera do jogo, ele até lembrou da vitória sobre o Águia, na segunda rodada do estadual deste ano, mas preferiu focar na preparação azulina nos últimos dias.

"O Remo vai em busca da vitória sempre, seja jogando dentro ou fora de casa. Sabemos que o Águia vem numa crescente. Tivemos um jogo contra eles em fevereiro e vimos a dificuldade que é jogar lá em Marabá. Não podemos nos apegar a esses jogos. Temos que entrar ligados, sabemos a dificuldade de jogar lá, para sairmos de campo com a vitória", disse.

Remo e Águia de Marabá se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 20h, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.