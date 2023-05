Com cancelamento e sem pompas, lançamento da camisa do Remo é marcado por críticas ao elenco

O Remo lançou o novo uniforme para a temporada 2023, em meio à crise no futebol. A nova camisa feita pela Volt, faz uma homenagem ao Theatro da Paz, um dos ícones da cultura paraense e que completou 145 anos, porém, o momento em que o Remo vive na Série C, segurando a lanterna da competição e com protesto marcado pela torcida, fez a diretoria do Leão recuar e cancelar o evento que ocorreria no Theatro da Paz. O lançamento com pompas deu lugar a apenas vídeos e fotos do novo uniforme nas redes sociais e muitas críticas por parte da torcida nos perfis oficiais do clube.

O Leão não vai bem no Brasileirão da Série C, principal competição do clube na temporada, com três jogos e três derrotas. Em meio à má fase, o Remo ainda decide o título do Campeonato Paraense, nesta quinta-feira (18), contra o Águia, sendo o primeiro jogo em Marabá (PA), no Estádio Zinho Oliveira, às 20h. Nas redes sociais em publicação das imagens do novo uniforme, os torcedores não deixaram barato e criticaram o time e diretoria pelo péssimo início de Brasileiro, mesmo gostando da nova camisa azulina.

Confira os novos uniformes do Leão

“Lançou a camisa, agora estamos aguardando o lançamento da primeira vitória [na Série C]” – Mateus Prestes.

“A camisa realmente está um espetáculo, agora o futebol...” – Mateus Cavalcante

“Tá bonita a camisa para brigar para não cair. Firme” – Maycow Leão

“Magnifico! Só o futebol que é ridículo” – Vanessa Oliveira

“Camisa linda. Pena que já perderam o comando desse elenco” – João Pina

“O Remo lança mais um manto belíssimo para os jogadores só desfilarem em campo. Jogar que é bom.... nada!” – Soraya Wanzeller

“Camisa linda, inversamente proporcional com o futebol apresentado” – Yuri Lira

Depois do jogo

Após a partida contra o Amazonas-AM, em que o Remo foi derrotado por 2 a 1, no Baneão, torcedores fizeram protesto em frente à Toca do Leão, na saída de jogadores e dirigentes, tudo acompanhado de perto pela Polícia Militar. No dia seguinte, membros de torcidas organizadas do Leão conversaram com as lideranças do elenco, o goleiro Vinícius, o volante Anderson Uchôa, além do atacante Muriqui, que foi bem incisivo com os torcedores e chamou a responsabilidade na conversa, afirmando que o time perdeu o poder de competir.

Vira a chave

O Leão agora pensa no Águia de Marabá, clube que já enfrentou neste Parazão e passou sufoco, porém, saiu de campo com os três pontos, ao derrotar o Azulão por 2 a 1, fora de casa. O pensamento azulino é “virar a chave”, fazer com que uma possível conquista do Campeonato Paraense, volte a dar confiança ao elenco e que isso faça efeito na Série C do Brasileiro.