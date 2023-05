Série C: Torcidas acreditam que diretorias são as maiores responsáveis pelo começo da dupla Re-Pa

Nestas três primeiras rodadas da Série C, Remo e Paysandu estão abaixo do esperado. O time azulino amarga a lanterna e o Bicola está próximo da zona de rebaixamento. Com este cenário, a equipe de O Liberal perguntou aos torcedores da dupla Re-Pa: quem é o maior responsável pelo início ruim de Remo e Paysandu nesta Terceirona?

De acordo com a enquete, que teve 149 votos, 63,7% dos internautas acreditam que as diretorias de ambos os clubes são os principais culpados do início abaixo de Leão e Papão. 18,7% acreditam que os jogadores são os maiores responsáveis.

Além disso, 10% crê que diretoria, jogadores, treinadores e pressão das torcidas são as causas. 6% acredita que os técnicos são os responsáveis. Menos de 1% acredita que a pressão dos torcedores é a principal razão e a mesma quantidade disse que ninguém é culpado.

Compromissos

Fato é que, em três rodadas, o Remo sequer pontuou. As derrotas para São Bernardo, Botafogo-PB e Amazonas - sendo as duas últimas em casa -, colocam o Leão em último, pelo saldo de gols (-4 contra -3 do Volta Redonda). A equipe volta a campo, pela Série C, na segunda (22), às 20h, contra o São José, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).

Já o Paysandu até estreou bem. Vitória de virada contra a Aparecidense. Mas desde que o técnico Marquinhos Santos assumiu, são duas derrotas - para Figueirense e Ypiranga. A equipe está em 15°, com três pontos. Na próxima rodada, o Papão recebe o Manaus no domingo (21), às 19h, na Curuzu.

