Presidente do Paysandu, Maurício Ettinger nega atraso salarial: 'Situação sob controle'

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, negou que o clube esteja sem cumprir os compromissos financeiros com o elenco. Em sua coluna diária de O Liberal, o jornalista Carlos Ferreira reportou que uma fonte havia repassado que o ambiente na Curuzu estaria pesado, pela arazão acima, além da política de contenção de custos, enquanto reforços são contratados.

"Informação errada, situação financeira sob controle", garantiu Ettinger ao colunista.

Com duas derrotas seguidas na Série C - contra Figueirense e Ypiranga -, o Paysandu está em 15°, com três pontos. A equipe bicolor está próxima do Z4, apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Pela Terceirona, o Papão volta a campo no domingo (21), às 19h, contra o Manaus, na Curuzu.

Antes, o Bicola entra a campo na quarta-feira (17), às 20h, no Mangueirão, contra o Goiás. A partida é válida pelo jogo de ida da final da Copa Verde. A volta ocorre no dia 31 de maio, numa quarta-feira, no Estádio Serrinha, às 20h. Acompanhe ambas as partidas completas pelo Lance a Lance de OLiberal.com.

'Clima interno bom'

O presidente do Paysandu também foi questionado sobre um possível clima ruim entre os jogadores bicolores, que não teriam gostado dos primeiros contatos com o técnico Marquinhos Santos. Ettinger, novamente, negou qualquer problema interno.

"Marquinhos foi consenso, situação atual por adaptação de novo comando técnico. Campeonato Paraense e Copa Verde jogando com atletas inscritos durante nova situação de comissão técnica. Clima interno bom", concluiu o mandatário alviceleste.