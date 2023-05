Paysandu terá elenco reduzido para a final da Copa Verde de 2023; saiba as opções

Paysandu terá elenco reduzido para enfrentar o Goiás na final da Copa Verde de 2023. As restrições de inscrição do torneio impedem que os novos contratados do Papão entrem em campo nas decisões, que começam a ser disputadas nesta quarta-feira (17), às 20h, no Mangueirão. Além disso, ao longo da temporada, o Bicola já dispensou 11 jogadores.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Conforme o Regulamento Geral da Copa Verde, o prazo final para a inscrição de novos jogadores foi estabelecido em 3 de março. Portanto, os atletas que chegaram após essa data não estão habilitados a participar da competição. Os clássicos Re-Pa das semifinais também foram disputados com base nessa regra.

VEJA MAIS

Desde o final do prazo de inscrições, o Paysandu já contratou 14 novos jogadores. Os últimos anunciados foram os volantes Nenê Bonilha e Jacy Maranhão. O último, inclusive, já estreou com a camisa bicolor, na Série C.

Vale destacar, também, que o elenco do Paysandu ficará ainda mais reduzido, pelo menos na primeira partida da final. O goleiro titular da equipe, Thiago Coelho, passou por um procedimento cirúrgico e vai desfalcar a equipe por algumas semanas. Já o lateral-direiro Samuel Santos, peça importante do Papão no torneio regional, foi dispensado na última semana, por justa causa, após brigar com torcedores.

Veja o elenco do Paysandu que pode jogar a Copa Verde:

Goleiros

Cláudio Victor

Thiago Coelho

Gabriel Bernard

Zagueiros

Wanderson

Naylhor

Genilson

Iarley

Lucas Marreiros

Laterais

Thiaguinho

Eltinho

Pitbull

Volantes

Kawan

PH

Eric

Yure

Rikelton

João Vieira

Meias

Gabriel Davis

João Pedro

D'Agostino

Fernando Gabriel

Julio Cezar

Atacantes

Alex Matos

Vicente

Stéfano Pinho

Mário Sérgio

Bruno Alves

Roger