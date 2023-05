Copa Verde: Rival do Paysandu, Goiás chega com moral após virar contra o líder do Brasileirão

Em um momento complicado na Série C do Brasileiro, o Paysandu muda o foco para a Copa Verde. Nesta quarta-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão, o Papão encara o Goiás pelo jogo de ida da final. O adversário bicolor chega para a partida com moral, após vencer o Botafogo, líder do Brasileiro.

Após acumular três derrotas seguidas na Série A, contra Internacional, Palmeiras (goleada por 5 a 0) e Flamengo, o Goiás encerrou a invencibilidade do Fogão, no último domingo (14). O Verdão até saiu atrás no marcador, mas virou para 2 a 1, no Hailé Pinheiro, o Serrinha.

Com o triunfo, o Goiás pôs um fim na invencibilidade de 15 partidas do Botafogo. De quebra, o Esmeraldino saiu do Z4 e empurrou o Corinthians para a zona de rebaixamento. O clube alviverde está em 15°, com seis pontos, sendo duas vitórias em seis rodadas.

Após o duelo contra o Paysandu, o Goiás volta a campo pelo Brasileirão Série A no próximo sábado (20), às 16h, contra o Bahia. As duas equipes são rivais diretas na luta contra o rebaixamento. A partida ocorre na Arena Fonte Nova.

O segundo e decisivo jogo entre Papão e Esmeraldino, pelo título da Copa Verde, será no dia 31 de maio, às 20h, na Serrinha, em Goiânia. Acompanhe ambas as finais pelo portal OLiberal.com.