Paysandu sai na frente, mas cede empate ao Cametá e deixa decisão do terceiro lugar para volta

O primeiro jogo da decisão do terceiro lugar no Campeonato Paraense começou com ritmo de igualdade. Paysandu e Cametá jogaram na tarde deste domingo, no estádio Parque do Bacurau. Apesar do apoio da torcida, o Mapará Elétrico ficou em desvantagem por boa parte da partida, deixou o Papão abrir o placar com Naylhor, e, no apagar das luzes, conseguiu o empate. O jogo de volta será no próximo dia 24. Qualquer vitória simples na volta, de qualquer lado, define quem fica na terceira posição do Paraense.

Depois de uma boa campanha no Parazão, o Cametá conseguiu chegar na fase final, mas viu seu elenco se esfacelar diante do término de contrato da maioria dos atletas, entre eles os destaques do time, como o centroavante Pilar, o lateral Osvaldir, o zagueiro Taison, os meias Alexandre e Thomas. Assim, a escalação montada por Rogerinho Gameleira não fez sombra ao time que deu trabalho ao longo do primeiro semestre, abrindo espaço para o Paysandu jogar livre, mesmo com um time mesclado entre reservas e titulares.

Assim, o Paysandu encontrou um terreno fértil para explorar e passou a manter o time no campo de ataque, encurralando a defesa cametaense, que, sem muitos recursos, tentava interceptar as investidas do bicola com falta. Mesmo assim, não foi difícil furar o bloqueio defensivo e as primeiras chances começaram logo cedo. Aos 2 minutos, a zaga do Cametá rechaçou com Negueba, mas na sobra, Bruno Alves arriscou de longe. A bola foi para fora, assustando a defesa cametaense.

Um minuto depois, o susto se traduziu em gol, quando Bruno Alves cobrou falta na grande área e Naylhor se antecipou aos zagueiros para abrir o placar no Parque do Bacurau. O gol sofrido em casa, no entanto, pareceu ter mexido com o Mapará e, a partir daí, o time reagiu, levando sufoco à defesa bicolor em vários momentos, principalmente na correria pelas laterais. Aos 37, Rayro levantou bola na área bicolor e Guilherme Neves cabeceou em cima de Gabriel Bernard.

Aliás, o arqueiro bicolor travou um duelo interessante com Léo Pará. Os dois estiveram por várias vezes frente a frente. Em todas elas, o arqueiro bicolor conseguiu evitar o gol adversário, o que poderia dificultar o controle da partida. Apesar disso, não houve como segurar a pressão imposta pelo Cametá e o time cresceu em campo, criando jogadas em sua maioria pelas laterais até a linha de fundo, facilitando assim o cruzamento na área.

Em uma dessas investidas, o Cametá chegou ao empate graças a insistência de seus atletas, especialmente Rayro, que começou jogada pela esquerda, encarando a marcação até o lançamento à grande área, que repousou nos pés de Wendel. O atacante mostrou perspicácia e se adiantou em relação aos zagueiros, entrando no meio de dois marcadores para fazer o arremate final e decretar o empate no Parque do Bacurau.

A partir daí, o Paysandu voltou a ter maior presença em campo, adiantando a linha defensiva e alternando as jogadas em profundidade, que dava ao time maior mobilidade e velocidade, enquanto os adversários já começavam a apresentar sinais de cansaço. Com o jogo empatado, os dois times fizeram mise-en-scène e aos poucos a partida foi retomando o equilíbrio, que assim foi visto por toda reta final, até o apito do Olivaldo José Alves Moraes decretar o fim da partida. Quem vencer o próximo jogo será o terceiro colocado no Parazão.

Ficha técnica

Local: Parque do Bacurau

Data: 14/05/2023

Hora: 16h

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias e Jhonathan Leone Lopes

Cartões Amarelos: Vicente, Luis Phelipe (Paysandu) Christian, George (Cametá

Cametá: Pedro Henrique; Pedrão, Marcão, Negueba (Wendel), Rayro, George (Iuri); Ryan, Guilherme (Marcio), Pet (Christian), Léo Pará e Rogerinho.

Técnico: Rogerinho Gameleira

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Filemon, Wanderson, Naylhor, Igor Fernandes, João Vieira, Geovane (Paulo Henrique), Bruno Alves (João Pedro); Vicente (Alex Matos) e Luis Phelipe (Gabriel Davis).

Técnico: Marquinhos Santos