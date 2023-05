Goleiro do Paysandu, Thiago Coelho passa por procedimento cirúrgico de urgência

O goleiro Thiago Coelho, do Paysandu, não viajou com a delegação bicolor para Cametá neste sábado, 13. O desfalque para a disputa do terceiro lugar do Parazão, se deu por uma operação.

Thiago passou mal durante a madrugada e precisou ser encaminhado para um hospital, após realização de exames durante o período da manhã, foi constatado uma apendicite.

O arqueiro bicolor precisou passar por procedimento cirúrgico de urgência está tarde.

“Temos um tempo de algumas semanas para cicatrizar a lesão, para o atleta se recuperar”, disse o médico Edilson Andrade.

O tempo de recuperação é relativo, porém, o treinador alviceleste, Marquinhos Santos, precisa lidar com a ausência do arqueiro nas próximas semanas.

Apendicite é a inflamação do apêndice, um pequeno localizado na primeira porção do intestino grosso.