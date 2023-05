Parazão: Após perder destaques, veja o provável time do Cametá contra o Paysandu

Paysandu e Cameta iniciam a disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Paraense, que vale vaga para a Copa do Brasil de 2024, no domingo (14), às 16h, no Parque do Bacurau. O Mapará Elétrico chega para a disputa após perder uma série de jogadores importantes.

Além do centroavante Pilar, principal nome da equipe no torneio, o Cametá também viu sair o lateral Osvaldir, o zagueiro Taison, os meias Alexandre e Thomas. Com isso, o técnico Rogerinho Gameleira bate cabeça para formar a equipe para o duelo contra o Papão.

Com as mudanças ao longo deste período sem jogos do estadual, o Cametá pode ir a campo contra o Paysandu com a seguinte escalação: Pedro Henrique; Pedrão, Marcão, Negueba e Rayro; Iuri e Ryan; Pet, Rogerinho e Léo Pará; Wendel. Técnico: Rogerinho Gameleira.

Em jogs de ida e volta, Paysandu e Cametá decidem o terceiro lugar. O primeiro jogo ocorre neste final de semana, como divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Já a volta será no dia 24 de maio, uma quarta-feira (24), às 20h, no Estádio da Curuzu.

Acompanhe ambos os duelos pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.