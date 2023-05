Paysandu x Goiás: CBF define datas da final da Copa Verde; veja quais são

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas das finais entre Paysandu e Goiás, pela final da Copa Verde. A entidade que rege o futebol nacional agendou as decisões para os dias 17, em Belém, e 31 de maio, em Goiânia.

O primeiro encontro entre Papão e Esmeraldino está marcado para o Estádio Mangueirão. Já a partida em que uma das equipes levantará o troféu da competição ocorre no Estádio Hailé Pinheiro, na capital de Goiás. Ambos os encontros serão às 20h.

Histórico

Maior campeão da Copa Verde com três títulos, o Paysandu chega à segunda final seguinda, agora em busca do tetracampeonato. Dono das maiores marcas no torneio, o Bicola é também o maior finalista, com sete decisões.

Já o Goiás chegou à primeira decisão da Copa Verde. Incialmente, o Verdão jogava o torneio apenas com a equipe sub-23. Com isso, até esta edição, a equipe esmeraldina havia disputado apenas uma semifinal, em 2019.

Acompanhe ambas as partidas, que definem o campeão da Copa Verde 2023