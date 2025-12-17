Capa Jornal Amazônia
Paysandu

'Não tem como não aceitar': Emerson retorna à Curuzu para novo desafio no Paysandu

Antes de acertar com o Paysandu, Emerson realizou trabalho de destaque no Londrina em 2025

O Liberal

O Paysandu apresentou na tarde desta quarta-feira (17), no Estádio da Curuzu, Emerson como novo preparador de goleiros para a temporada de 2026. Ex-goleiro do clube, ele retorna ao Papão em um momento delicado, marcado por crise política e esportiva, após o rebaixamento considerado vexatório no Campeonato Brasileiro.

Conhecido pela passagem vitoriosa como atleta entre 2015 e 2017, Emerson defendeu o Paysandu por três temporadas, período em que conquistou dois títulos do Campeonato Paraense e uma Copa Verde. Ao todo, entrou em campo 160 vezes com a camisa bicolor, tornando-se uma referência recente da posição no clube.

Agora fora das quatro linhas, Emerson chega para assumir a preparação dos goleiros em meio ao processo de reformulação do futebol bicolor. O clube passa por mudanças profundas na estrutura do departamento de futebol após o desempenho abaixo do esperado em 2025, que culminou no rebaixamento à Série C. A diretoria busca reorganizar elenco e comissão técnica para as disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e da própria Série C no próximo ano.

Antes de acertar com o Paysandu, Emerson realizou trabalho de destaque no Londrina em 2025, o que pesou para o convite feito pela diretoria alviceleste. Na apresentação, ele destacou o vínculo com o clube e a cidade como fatores determinantes para o retorno.

“Para mim é um privilégio poder voltar. Agradeço pelo convite do comitê e pela confiança no trabalho. Recebo esse convite com muita alegria”, afirmou. Segundo ele, a identificação com o ambiente foi decisiva: “Conhecendo a cidade, o torcedor e toda a estrutura que o Paysandu oferece, não tem como você não aceitar”.

Emerson ressaltou ainda que, apesar de agora exercer uma função diferente daquela que o consagrou como jogador, chega respaldado pelos trabalhos recentes. “Venho agora em outra função, mas graças a Deus a gente tem feito trabalhos legais, conseguindo bons resultados”, completou.

 

