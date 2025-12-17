Paysandu acerta contratação do zagueiro Castro para 2026 Defensor de 30 anos, com passagem pela Série B e título paraense, chega para reforçar o elenco bicolor O Liberal 17.12.25 17h45 Castro reforça a defesa bicolor em 2026. (Reprodução / Redes Sociais) O Paysandu Sport Club acertou, nesta quarta-feira (17), a contratação do zagueiro Castro para a temporada 2026. O defensor, de 30 anos e 1,91 metro de altura, deve chegar a Belém nos próximos dias e, após ser aprovado nos exames e procedimentos de praxe, assinará contrato com o clube bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com quase 90 partidas disputadas nas últimas três temporadas, Castro chega ao Paysandu após atuar na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO. Antes, o zagueiro defendeu o The Strongest, da Bolívia, e, em 2023, foi campeão paraense pelo Águia, na inédita conquista do clube. No mesmo ano, seguiu para a Ponte Preta, onde também disputou a segunda divisão nacional. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em sua primeira declaração como reforço bicolor, o jogador agradeceu à diretoria pela oportunidade e projetou um ano positivo. “Desde já, agradeço a toda a diretoria pela oportunidade. Que Deus possa nos abençoar para que a gente faça uma boa temporada em 2026”, afirmou. VEJA MAIS Paysandu enfrenta ações de jogadores e multa do MPT, com dívidas de mais de R$ 9,4 milhões Ações por rescisão indireta, atrasos salariais e condenação baseada em TAC expõem crise financeira do clube fora de campo Paysandu abre pré-temporada com peneira interna e coloca sub-20 à prova por vagas no time principal Dos atletas integrados ao elenco principal, praticamente todo o time titular que disputou as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 esteve presente na reapresentação Após pedir R$ 4 milhões na justiça, Leandro Vilela consegue rescisão de contrato com o Paysandu O volante acionou o clube na justiça trabalhista, pedindo indenização e a quebra de vínculo Ao longo da carreira, Castro passou por clubes como Corinthians-RN, Macaé-RJ, Amparo-SP, Icasa-CE, Ferroviário-CE, Alcanenense, de Portugal, Cascavel-PR, Anapolina-GO, Caucaia-CE, Rio São Paulo-RJ, UNIRB-BA e Garibaldi-RS, acumulando experiências em diferentes regiões do futebol brasileiro e também no exterior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU MISSÃO 'Não tem como não aceitar': Emerson retorna à Curuzu para novo desafio no Paysandu Antes de acertar com o Paysandu, Emerson realizou trabalho de destaque no Londrina em 2025 17.12.25 19h43 Futebol Paysandu acerta contratação do zagueiro Castro para 2026 Defensor de 30 anos, com passagem pela Série B e título paraense, chega para reforçar o elenco bicolor 17.12.25 17h45 Futebol Paysandu enfrenta ações de jogadores e multa do MPT, com dívidas de mais de R$ 9,4 milhões Ações por rescisão indireta, atrasos salariais e condenação baseada em TAC expõem crise financeira do clube fora de campo 17.12.25 15h32 APRESENTAÇÃO Paysandu abre pré-temporada com peneira interna e coloca sub-20 à prova por vagas no time principal Dos atletas integrados ao elenco principal, praticamente todo o time titular que disputou as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 esteve presente na reapresentação 16.12.25 20h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46