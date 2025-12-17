Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Paysandu acerta contratação do zagueiro Castro para 2026

Defensor de 30 anos, com passagem pela Série B e título paraense, chega para reforçar o elenco bicolor

O Liberal
fonte

Castro reforça a defesa bicolor em 2026. (Reprodução / Redes Sociais)

O Paysandu Sport Club acertou, nesta quarta-feira (17), a contratação do zagueiro Castro para a temporada 2026. O defensor, de 30 anos e 1,91 metro de altura, deve chegar a Belém nos próximos dias e, após ser aprovado nos exames e procedimentos de praxe, assinará contrato com o clube bicolor.

Com quase 90 partidas disputadas nas últimas três temporadas, Castro chega ao Paysandu após atuar na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO. Antes, o zagueiro defendeu o The Strongest, da Bolívia, e, em 2023, foi campeão paraense pelo Águia, na inédita conquista do clube. No mesmo ano, seguiu para a Ponte Preta, onde também disputou a segunda divisão nacional.

Em sua primeira declaração como reforço bicolor, o jogador agradeceu à diretoria pela oportunidade e projetou um ano positivo. “Desde já, agradeço a toda a diretoria pela oportunidade. Que Deus possa nos abençoar para que a gente faça uma boa temporada em 2026”, afirmou.

Ao longo da carreira, Castro passou por clubes como Corinthians-RN, Macaé-RJ, Amparo-SP, Icasa-CE, Ferroviário-CE, Alcanenense, de Portugal, Cascavel-PR, Anapolina-GO, Caucaia-CE, Rio São Paulo-RJ, UNIRB-BA e Garibaldi-RS, acumulando experiências em diferentes regiões do futebol brasileiro e também no exterior.

