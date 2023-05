Paysandu encara Ypiranga-RS em busca da primeira vitória fora de casa na Série C 2023

Em busca da primeira vitória fora de casa na Série C de 2023, o Paysandu entra em campo nesta quinta-feira (11). O adversário da vez será o Ypiranga-RS, equipe que ainda não perdeu nesta edição do campeonato. O duelo será disputado no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, a partir das 20h.

O ânimo bicolor para a partida não é dos melhores. Na última segunda-feira (8), o Bicola perdeu para o Figueirense-SC, fora de casa, por 2 a 0, e viu a posição na tabela cair. O novo comandante da equipe, Marquinhos Santos, que estreou diante do Figueira, deverá fazer mudanças na equipe para conseguir a primeira vitória como técnico do Papão.

Já o Ypiranga-RS está invicto na Série C deste ano, mas por outro lado ainda não venceu em casa. O Canarinho venceu o primeiro duelo pela Terceirona deste ano - 2 a 1 contra o América-RN, em Natal - e empatou na rodada passada - em 1 a 1 com o CSA-AL, em Erechim.

Tabela

No momento, o Paysandu está na 13ª colocação da Série C, com três pontos conquistados em duas rodadas. Por outro lado, o Ypiranga-RS está na 6ª posição, com quatro pontos ganhos em dois jogos. Quem vencer, saltará muitas posições na tabela. No entanto, a rodada continuará no sábado (13), o que pode alterar novamente a classificação.

Elencos

O Paysandu terá um desfalque certo para a partida contra o Ypiranga-RS. O volante Jacy Maranhão foi expulso diante do Figueirense-SC e está suspenso da próxima partida. Quem deve assumir o lugar vago na equipe é João Vieira, que foi banco contra o Figueira.

Já o Ypiranga-RS terá dois reforços para a partida contra o Papão. O zagueiro Heitor e o atacante Netto - ex-Remo - voltam à equipe depois de cumprirem suspensão diante do CSA-AL, na rodada passada. Além deles, uma possível novidade no time titular é o meia Felipe Gedoz, também ex-Remo, que foi recém-contratado pelo Canarinho.

Transmissão

A partida entre Paysandu e Ypiranga-RS terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Ficha técnica

Ypiranga-RS x Paysandu

Brasileirão Série C - 3ª rodada

Data: 11/05/2023 (quinta-feira)

Local: Colosso da Lagoa

Horário: às 20h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (PE) e Humberto Martins Dias Silva (PE)

Quarto árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Ypiranga-RS: Caíque; Ivan, Windson, Heitor e Guilherme Guedes; Lorran, Mossoró e João Pedro; Netto, MV e Rubens. Técnico: Luizinho.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genilson, Filemon, Igor Fernandes; João Vieira, Arthur (PH), Geovane; Bruno Alves, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos