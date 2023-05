Lateral do Paysandu comenta desafio fora: 'Quem quer ser campeão tem que ganhar fora de casa'

A Série C começou conturbada para os times paraenses. Melhor colocado levando em conta a dupla Re-Pa, o Paysandu parte para a sua terceira partida, sendo a segunda delas fora de casa, disposto a apagar a má impressão deixada após a derrota para o Figueirense. Os dois times jogam nesta quinta-feira (11), a partir das 20h, em Erechim-RS.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A principal linha de raciocínio do atleta converge para o atual momento do time, que vem de uma troca no comando técnico depois de cinco meses com Márcio Fernandes no cargo. O treinador foi demitido após a eliminação bicolor para o Águia, na semifinal do Parazão. No lugar dele, Marquinhos Santos foi escalado e desde então vem montando seu trabalho.

"Cada jogo é um jogo. Estamos em uma fase de transição, entendendo uma metodologia trazida pelo Marquinhos. E uma coisa que ele sempre pede é que, quem estiver perto da área, tem que preencher a área. E foram lances pontuais que eu pude realizar dentro do trabalho que ele pede", frisa o atleta, que teve bom desempenho diante do Figueira.

Para o próximo compromisso, o lateral-esquerdo prevê uma nova postura, que permita aos atletas vencer a barreira do adversário, que ainda não perdeu na Série C e é o atual 6º colocado.

SAIBA MAIS



A expectativa é de arrancar pontos aqui. A gente sabe da dificuldade dos jogos daqui. Eu já tive oportunidade de jogar no sul e sei que tem muito contato. Acompanhei o campeonato gaúcho e eles são uma equipe muito forte. Vi os últimos jogos e apesar de não terem vencido os últimos em casa, não tomam gol facilmente e são consistentes em campo".

Enquanto o Ypiranga ocupa a parte de cima na tabela, o Paysandu é o 12º, com uma vitória e uma derrota. Nada tão difícil para um elenco que projeta colher bons frutos na competição. "A equipe que quer ser campeã tem que conquistar pontos fora de casa. Nossa premissa sempre foi essa. Sabemos das dificuldades do campeonato, mas temos uma equipe experiente e se queremos chegar em algum lugar temos que começar assim".