Após derrota do Paysandu para o Figueirense, volante João Vieira lamenta: ‘arbitragem prejudicou'

Prejudicados pela arbitragem. Foi assim que o volante João Vieira definiu a derrota do Paysandu para o Figueirense, na última segunda-feira (8), em partida pela Série C, na casa do rival no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Segundo o volante, em entrevista após o jogo, ao não marcar “dois pênaltis claríssimos” e expulsar o Jacy Maranhão, a arbitragem prejudicou muito a equipe paraense.

“Tivemos dois pênaltis claríssimos a nosso favor, difícil falar de arbitragem, mas nos prejudicou. Principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve a chance, não fizemos o gol porque tiveram as penalidades. Mas não dá para achar desculpas e lamentar. Temos que ir em frente, temos um jogo importantíssimo na quinta-feira. Sabemos que infelizmente a arbitragem da Série C é assim”, disse Vieira.

Para o jogador, a expulsão do volante Jacy Maranhão, por uma falta perigosa dentro da área, foi outro ponto prejudicial para a equipe bicolor. De acordo com a súmula divulgada pela CBF, o cartão vermelho do jogador foi por impedir uma chance “clara e manifesta” de gol segurando o adversário pelo ombro.

“A expulsão ao nosso ver não existiu, e prejudicou nossa equipe. Com um a menos, é difícil ir atrás do placar, tem que se expor mais, mas quero enfatizar a luta da equipe. Acho que a gente fez um jogo muito bom apesar de não ter saído ganhando e não ter levado os três pontos para Belém. Não quero apenas ‘botar’ a culpa na arbitragem, mas foi o que prejudicou muito no jogo de ontem”, disse o volante.

Apesar da derrota, Vieira chegou a elogiar o goleiro Wilson, do Figueirense, e avaliou que o time do Papão fez um bom jogo baseado na atuação do rival. “Quando o goleiro adversário está inspirado, a gente vê o quanto fez no jogo, o quanto lutou, o quanto criou (oportunidades). A nossa equipe fez isso, buscamos o resultado a todo momento, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, infelizmente não conseguimos, agora é bola pra frente”, disse.

Próximos desafios na terceirona

O próximo desafio do Papão na Série C é contra o Ypiranga, na próxima quinta-feira (11), às 20h, fora de casa, no Estádio Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul. Com os locais mais próximos, a equipe permanece no sul do país, em uma logística elogiada pelo volante.

“Acho que a logística foi bem feita. Essa antecipação do jogo contra o Ypiranga, foi válida pra gente, temos tudo para chegar e fazer um bom jogo. Estaremos descansados, já estamos no sul, não precisamos ir pra Belém e voltar. É cabeça boa, tranquilidade, o que passou, passou, é enfrentar o jogo a jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil e que o Ypiranga joga muito bem em casa, mas temos que ter total confiança e fazer um bom jogo para levar, senão três pontos, um ponto para casa”, declarou.

Sobre a terceirona no geral, Vieira afirmou estar otimista para alcançar o título e subir para a Série B. Atualmente, o bicola está na 13ª posição da tabela, com apenas três pontos, bem distante da zona de classificação.

“Sabemos que é um campeonato difícil, esse ano está em um nível bem elevado, e vamos encontrar dificuldades. Mas não podemos esquecer que o Paysandu é um time grande, temos que brigar sempre para ficar na ponta de cima da tabela, brigar pra classificar, brigar para não só subir, mas pelo título. Sabemos que não vai ser fácil, mas temos total apoio da diretoria, do técnico, do torcedor, temos tudo para fazer uma excelente Série C e conseguir nosso objetivo final”, finalizou.