Paysandu na bronca! Veja as explicações do árbitro para as expulsões contra o Figueirense

Como informado pela equipe de O Liberal, o Paysandu ficou na bronca pela atuação do árbitro baiano Emerson Ricardo de Almeida Andrade no jogo contra o Figueirense, pela 2ª rodada da Série C. Uma das curiosidades foram as razões para as expulsões dos volantes Jacy Maranhão e Kelvi. O duelo terminou com derrota bicolor por 2 a 0 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Veja os lances polêmicos de Figueirense 2 x 0 Paysandu

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disponibilizou no site oficial a súmula do árbitro. Em relação ao cartão vermelho direto de Jacy, o árbitro explicou que o volante fez uma falta que impediu uma chance 'clara e manifesta' de gol. Leia o que escreveu:

"Expulso de forma direta, por impedir uma clara e manifesta oportunidade de gol, segurando seu adversário pelo ombro. Após expulso, deixou o campo de jogo de forma tranquila".

VEJA MAIS

Já no caso de Kelvi, Emerson apontou que o jogador proferiu xingamentos contra o quarto árbitro, durante o intervalo. Por isso, decidiu expulsar o jogador, que era integrante do banco de reservas do Paysandu. Leia:

"Expulso de forma direta por invadir o campo de jogo no intervalo e proferir as seguintes palavras ao quarto árbitro da partida, Sr. William Machado Steffen: 'Vai se f****, tudo contra a gente'. Após expulso saiu normalmente", concluiu.

Sem Kelvi e Jacy Maranhão, o Paysandu volta a campo na quinta-feira (11), às 20h, contra o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul. O clube seguirá viagem de Florianópolis direto para Erechim (RS) e não deverá enviar jogadores de Belém para repor as expulsões.

A partida entre Ypiranga-RS e Paysandu terá transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com e transmissão multiplataformas nas contas oficiais do Grupo Liberal no Youtube e Facebook.